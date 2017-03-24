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Сбор средств в помощь больным детям

24.03.17 17:20 На пути к выздоровлению: Вике Дыченко нужны средства на дополнительную реабилитацию



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Эту историю впервые "Вести" рассказали в августе 2016-го. С самого рождения Вика борется с диагнозом ДЦП. Девочка хорошо развивается умственно, говорит, учит стихи. Многократные курсы реабилитации и массажи дали результат: Вика стала ползать. Тогда главная задача была - научиться вставать самостоятельно, ведь малышка боялась высоты собственного роста.

Помимо традиционного лечения Вика занимается на ипподроме. Мама девочки признаётся: живое общение с лошадьми не только оздоравливает, но и даёт заряд положительных эмоций. С помощью неравнодушных красноярцев удалось собрать нужную сумму на лечение в Москве, и его результаты поразили.

"Хорошо держит кружку двумя руками, до этого только из бутылки пила, стала кушать ложкой, встала на высокие колени, ползает шустро и правильно, не лягушкой", - рассказывает мама Вики Анастасия Дыченко.

Врачи уверяют, Вика на верном пути к выздоровлению. Но чтобы закрепить результат и дать толчок для дальнейшего развития, медики настаивают на повторе процедуры. "Мы будем делать упражнение на снижение спастики в ножках, на увеличение двигательной активности и обучение самостоятельной ходьбе. Наша основная цель - чтобы ребёнок был полностью социально адаптирован. Она пойдёт в школу по возрасту и будет вести нормальный образ жизни, как все здоровые детки", - пояснила невролог ИМТ Елена Михайлова (Москва).

Стоимость лечения - почти 200 тысяч рублей. Большую часть суммы собрали в благотворительном фонде "Русфонд". Не хватает ещё 69 тысяч. Помочь Вике может каждый. Для этого нужно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость такого сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью приложений на мобильных устройствах.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА






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