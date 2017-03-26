НОВОСТИ













27.03.17 09:55 Вести. Красноярск. События недели от 26.03.2017

В этом выпуске:



- Переход повышенной опасности. Всё больше маленьких горожан получают ранения и даже гибнут, переходя дорогу в положенном месте. Как перейти проезжую часть и выжить?



- Делать или не делать. Врачи бьют тревогу: частый отказ от прививок грозит всему молодому поколению. Почему родители рискуют здоровьем детей?



- Долгожданное тепло. Красноярцы сбрасывают тёплую одежду и готовы встречать весну. Во сколько обойдётся новый гардероб?



- 90 лет говорим и 60 лет показываем. В этом году ГТРК "Красноярск" отмечает два юбилея. Как зарождалось красноярское радиовещание?





- Переход повышенной опасности. Всё больше маленьких горожан получают ранения и даже гибнут, переходя дорогу в положенном месте. Как перейти проезжую часть и выжить?- Делать или не делать. Врачи бьют тревогу: частый отказ от прививок грозит всему молодому поколению. Почему родители рискуют здоровьем детей?- Долгожданное тепло. Красноярцы сбрасывают тёплую одежду и готовы встречать весну. Во сколько обойдётся новый гардероб?- 90 лет говорим и 60 лет показываем. В этом году ГТРК "Красноярск" отмечает два юбилея. Как зарождалось красноярское радиовещание?







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













