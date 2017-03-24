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| НОВОСТИ | Общество
|24.03.17 17:23 В Красноярске обсуждают новый вид дорожных ограждений
В Красноярске обсудили железные заборы. Некоторым горожанам не нравятся металлические ограждения вдоль автомобильных магистралей. Якобы они не вписываются в эстетику мегаполиса и их лучше заменить на кустарник. Однако чиновники и автополиция заявили о федеральном стандарте. Ограждение должно выдерживать нагрузку в 127 килограммов на метр, чтобы выдержать удар автомобиля. По данным ГАИ, заборы в разы сократили смертность пешеходов. А мэрия работает над новым дизайном.
"В настоящее время при подготовке капитального ремонта улиц Маркса и Мира художниками и архитекторами рассматривается новый тип дорожных ограждений, который будет выставлен на обсуждение", - пояснил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.
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