НОВОСТИ | Общество













24.03.17 17:23 В Красноярске обсуждают новый вид дорожных ограждений





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"В настоящее время при подготовке капитального ремонта улиц Маркса и Мира художниками и архитекторами рассматривается новый тип дорожных ограждений, который будет выставлен на обсуждение", - пояснил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.







В Красноярске обсудили железные заборы. Некоторым горожанам не нравятся металлические ограждения вдоль автомобильных магистралей. Якобы они не вписываются в эстетику мегаполиса и их лучше заменить на кустарник. Однако чиновники и автополиция заявили о федеральном стандарте. Ограждение должно выдерживать нагрузку в 127 килограммов на метр, чтобы выдержать удар автомобиля. По данным ГАИ, заборы в разы сократили смертность пешеходов. А мэрия работает над новым дизайном."В настоящее время при подготовке капитального ремонта улиц Маркса и Мира художниками и архитекторами рассматривается новый тип дорожных ограждений, который будет выставлен на обсуждение", - пояснил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.







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