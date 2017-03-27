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27.03.17 09:11 Будущие космонавты из Красноярска впервые прыгнули с парашютом





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"Первый прыжок страшно. Потом даже нравится. Быстрый полёт, минуты две", - сказал участник проекта "Космическая одиссея" Михаил Гаврюшов.



Но были и те, кто испугаться не успел. Например, Дмитрий Иванов больше думал о правильности выполнения прыжка. "Вспоминал инструкции, всё, что нам говорили. Пытался оценить ситуацию. Был момент, когда я только выпрыгнул, а парашют ещё не раскрылся, аэродинамический удар, было ощущение, что долго лечу", - рассказал участник проекта "Космическая одиссея" Дмитрий Иванов.



"Это небо. Адреналин, кровь бьёт в мозг. Необычное состояние для организма", - добавил участник проекта "Космическая одиссея" Артём Маслов.



Прыгали потенциальные космонавты с высоты в 900 метров. Примерное время полёта - до трёх с половиной минут. На земле за их действиями следили инструкторы и ставили оценки за разные технические элементы.



"Каждый элемент должен быть отработан до автоматизма, чтобы не совершить в момент прыжка ошибки, которые приведут к травматизму. Правильное приземление, правильное отделение, правильно парашютирование, и когда они будут собирать парашюты, я буду на это обращать внимание", - пояснил инструктор ДОСААФ Валентин Воловиков.



Первый прыжок ребята совершили с парашютами принудительного раскрытия, для юниоров. А сейчас они испытают новый тип - десантные парашюты, они стоят на вооружении Российской армии. Чтобы купол раскрылся, нужно дёрнуть за кольцо во время прыжка.



Напомним, проект "Космическая одиссея" даёт шанс попасть в отряд космонавтов России. Сначала участники прошли строгий медицинский отбор и выживание в тайге. На лесном этапе выбыли полюбившиеся зрителям Луиза Маймакова и похожий на Гагарина Иван Зимин. На лётном этапе из десяти участников останется шестеро. Счастливчики отправятся в Звёздный городок в Подмосковье, чтобы совершить учебный полёт.





Обратной дороги нет, показывает молодому парашютисту выводящий. Сегодня десять участников проекта "Космическая одиссея" впервые перешагнули через порог самолёта и собственный страх. Михаил Гаврюшов признаётся, что дух захватило во время свободного полёта - в те секунды, когда под тобой только воздух, а парашют ещё не успел раскрыться."Первый прыжок страшно. Потом даже нравится. Быстрый полёт, минуты две", - сказал участник проекта "Космическая одиссея" Михаил Гаврюшов.Но были и те, кто испугаться не успел. Например, Дмитрий Иванов больше думал о правильности выполнения прыжка. "Вспоминал инструкции, всё, что нам говорили. Пытался оценить ситуацию. Был момент, когда я только выпрыгнул, а парашют ещё не раскрылся, аэродинамический удар, было ощущение, что долго лечу", - рассказал участник проекта "Космическая одиссея" Дмитрий Иванов."Это небо. Адреналин, кровь бьёт в мозг. Необычное состояние для организма", - добавил участник проекта "Космическая одиссея" Артём Маслов.Прыгали потенциальные космонавты с высоты в 900 метров. Примерное время полёта - до трёх с половиной минут. На земле за их действиями следили инструкторы и ставили оценки за разные технические элементы."Каждый элемент должен быть отработан до автоматизма, чтобы не совершить в момент прыжка ошибки, которые приведут к травматизму. Правильное приземление, правильное отделение, правильно парашютирование, и когда они будут собирать парашюты, я буду на это обращать внимание", - пояснил инструктор ДОСААФ Валентин Воловиков.Первый прыжок ребята совершили с парашютами принудительного раскрытия, для юниоров. А сейчас они испытают новый тип - десантные парашюты, они стоят на вооружении Российской армии. Чтобы купол раскрылся, нужно дёрнуть за кольцо во время прыжка.Напомним, проект "Космическая одиссея" даёт шанс попасть в отряд космонавтов России. Сначала участники прошли строгий медицинский отбор и выживание в тайге. На лесном этапе выбыли полюбившиеся зрителям Луиза Маймакова и похожий на Гагарина Иван Зимин. На лётном этапе из десяти участников останется шестеро. Счастливчики отправятся в Звёздный городок в Подмосковье, чтобы совершить учебный полёт. Роман РЫКОВ

















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