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НОВОСТИ | Общество





27.03.17 09:28 На сцене красноярской филармонии выступил Владимир Спиваков



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Концерты камерного оркестра "Виртуозы Москвы" пользуются невероятным успехом и проходят в самых престижных концертных залах планеты. Гастрольный график коллектива расписан на несколько лет вперёд. Билеты в красноярских кассах раскуплены подчистую.

Этому коллективу рукоплескали зрители Нью-Йорка, Берлина, Лондона, Парижа, Вены и многих других центров мирового искусства. В Красноярск оркестр прилетает впервые. Увидеть и услышать музыкантов пришли сотни горожан.

"Такой фестиваль становится брендом. Не секрет, что фестиваль "Спиваков приглашает", "Денис и его друзья", "Транссибирский арт-фестиваль" - это слепок творчества гениальных людей, являющихся художественными руководителями данных фестивалей, и всё, что проходит под их именем, имеет высокий профессиональный уровень и интерес зрительской аудитории", - отметила генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова.

Анастасия Белукова вместе с музыкантами гастролирует по миру уже пять лет. Рассказывает, сердцем и душою оркестра является его создатель - дирижёр и виртуозный скрипач Владимир Спиваков.

Лауреат государственных премий, народный артист Владимир Спиваков вот уже 40 лет бессменный руководитель "Виртуозов Москвы". Музыка понятна и близка даже тем, кто впервые решил прикоснуться к жанру симфонической музыки. Успех на красноярской сцене оглушительный.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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