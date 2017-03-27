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27.03.17 11:39 В Шушенском полицейские спасли из горящего дома двух девочек





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Полицейские помогли выбраться из пекла главе семейства и вынесли на руках двух его 12-летних дочерей. Одна из девочек успела получить незначительные ожоги, её на патрульном автомобиле доставили в отделение скорой помощи. Решается вопрос о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы.







В Шушенском полицейские спасли из горящего дома двух девочек. Ночью во время обхода городских улиц трое сотрудников патрульно-постовой службы заметили языки пламени и столб дыма в частном секторе. Вызвали пожарных, а сами поспешили на помощь.Полицейские помогли выбраться из пекла главе семейства и вынесли на руках двух его 12-летних дочерей. Одна из девочек успела получить незначительные ожоги, её на патрульном автомобиле доставили в отделение скорой помощи. Решается вопрос о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы.











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