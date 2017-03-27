НОВОСТИ | Общество













27.03.17 11:42 В Красноярск идёт потепление





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В этом году из-за тёплой весны раньше обычного начнётся грузовая навигация по Енисею. Напомним, в прошлом году первые перевозки начались 6 мая, в этом году её откроют уже в конце апреля.







На этой неделе в Красноярске потеплеет до +15. Со вторника дневная температура начнёт расти и уже в среду воздух прогреется до 13 градусов. Самым тёплым днём недели станет четверг - до 15-ти выше ноля. Впервые в этом году в городе будут положительные ночные температуры. Синоптики прогнозируют и первые дожди: осадки возможны во вторник, четверг и пятницу.В этом году из-за тёплой весны раньше обычного начнётся грузовая навигация по Енисею. Напомним, в прошлом году первые перевозки начались 6 мая, в этом году её откроют уже в конце апреля.











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