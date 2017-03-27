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| НОВОСТИ | Происшествия
|27.03.17 17:20 По факту обнаружения на улице новорождённой девочки начата доследственная проверка
После сюжета в программе "Вести. Красноярск" следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения новорождённого ребёнка на улице. Напомним, 23 марта мы рассказывали о неравнодушном мужчине, который из окна своей квартиры увидел лежащую на снегу новорождённую девочку, рядом с ней находилась пьяная мать и на дочь не обращала внимания. Мужчина вызвал скорую помощь, самостоятельно перерезал пуповину и занёс девочку домой. Несмотря на это, ребёнок успел получить переохлаждение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Известно, что происшествие взято на особый контроль руководством Главного следственного управления по Красноярскому краю.
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