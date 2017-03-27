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НОВОСТИ | Общество





27.03.17 17:23 В Красноярске обработают от клещей более 200 гектаров земли



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В Красноярске от клещей обработают больше 200 гектаров земли. Соответствующий заказ уже размещён на сайте госзакупок. Какие места конкретно будут опрыскивать спецраствором, определит энтомологическое обследование. На работы потратят почти миллион рублей. Клещи уже становятся активны. Так, например, в заповеднике "Столбы" инспектор после патрулирования снял с себя десяток кровососущих.








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