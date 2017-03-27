НОВОСТИ | Общество













27.03.17 17:24 В Красноярске отменили бесплатные прививки от клещевого энцефалита для пенсионеров





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В министерстве здравоохранения нам пояснили, что клещевые вакцины не входят в календарь прививок. А то, что раньше пожилым людям помогали в Красноярске и Ачинске, было лишь добровольной инициативой власти. Теперь приоритеты сменились. Хотя стоит отметить, что сумма, выделенная на вакцинацию, не изменилась - 50 миллионов рублей.



"В этом году проведена оптимизация расходования бюджетных средств и все средства, предусмотренные на вакцинацию, отданы на обеспечение полной потребности детского населения", - пояснила консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.



Зато теперь 100% школьников во всём крае получат прививки. Для остальных вакцина обойдётся в сумму около тысячи рублей, скидок для пенсионеров нет. Кстати, членистоногие вредители уже были замечены в черте Красноярска.





Отсутствие вакцин для пенсионеров стало неприятным сюрпризом. Ещё в прошлом году защиту от клеща можно было получить даром. Теперь - только на общих основаниях. Пенсионеры ищут правды в поликлиниках.В министерстве здравоохранения нам пояснили, что клещевые вакцины не входят в календарь прививок. А то, что раньше пожилым людям помогали в Красноярске и Ачинске, было лишь добровольной инициативой власти. Теперь приоритеты сменились. Хотя стоит отметить, что сумма, выделенная на вакцинацию, не изменилась - 50 миллионов рублей."В этом году проведена оптимизация расходования бюджетных средств и все средства, предусмотренные на вакцинацию, отданы на обеспечение полной потребности детского населения", - пояснила консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.Зато теперь 100% школьников во всём крае получат прививки. Для остальных вакцина обойдётся в сумму около тысячи рублей, скидок для пенсионеров нет. Кстати, членистоногие вредители уже были замечены в черте Красноярска. Владимир ЖАРИНОВ

















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