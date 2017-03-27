НОВОСТИ | Общество













27.03.17 17:27 В Красноярске уничтожили партию просроченных лекарств для животных





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"Было установлено, что девять предпринимателей осуществляли фармацевтическую деятельность без лицензии. Было изъято 708 упаковок лекарственных препаратов, из которых 28 были контрафактными и 28 недоброкачественными, с истекшим сроком годности", - сообщил заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля Сергей Глухов.







Сотрудники Россельхознадзора сожгли партию лекарств для животных. У предпринимателей не было необходимых документов и продукция могла представлять опасность для питомцев. Уничтожили препараты в печи после соответствующего решения Арбитражного суда. На очереди ещё несколько партий, изъятых с начала года."Было установлено, что девять предпринимателей осуществляли фармацевтическую деятельность без лицензии. Было изъято 708 упаковок лекарственных препаратов, из которых 28 были контрафактными и 28 недоброкачественными, с истекшим сроком годности", - сообщил заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля Сергей Глухов.







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