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| НОВОСТИ | Общество
|27.03.17 17:27 В Красноярске уничтожили партию просроченных лекарств для животных
Сотрудники Россельхознадзора сожгли партию лекарств для животных. У предпринимателей не было необходимых документов и продукция могла представлять опасность для питомцев. Уничтожили препараты в печи после соответствующего решения Арбитражного суда. На очереди ещё несколько партий, изъятых с начала года.
"Было установлено, что девять предпринимателей осуществляли фармацевтическую деятельность без лицензии. Было изъято 708 упаковок лекарственных препаратов, из которых 28 были контрафактными и 28 недоброкачественными, с истекшим сроком годности", - сообщил заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля Сергей Глухов.
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