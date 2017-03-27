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27.03.17 17:31 Хоккеисты "Енисея" разгромили архангельский "Водник"





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Первое место в чемпионате занял хабаровский "СКА-Нефтяник", на втором месте "Байкал-Энергия". Напомним, что в прошлом году чемпионом страны был "Енисей". В этом Федерация хоккея с мячом устроила красноярской команде напряжённый сезон, что не могло не сказаться на результатах.







"Енисей" завоевал бронзу чемпионата России по хоккею с мячом. В матче за третье место красноярцы разгромили "Водник" из Архангельска со счётом 11:2. По хет-трику оформили Александр Насонов и Артём Ахметзянов, дубль на счету Ивана Шевцова, по мячу забили Юрий Викулин, Вячеслав Вдовенко и Алмаз Миргазов.Первое место в чемпионате занял хабаровский "СКА-Нефтяник", на втором месте "Байкал-Энергия". Напомним, что в прошлом году чемпионом страны был "Енисей". В этом Федерация хоккея с мячом устроила красноярской команде напряжённый сезон, что не могло не сказаться на результатах.







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