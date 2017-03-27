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27.03.17 20:51 Красноярцы могут узнать о качестве питьевой воды





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Пробы отбирались ежедневно на насосных станциях перед поступлением жидкости в распределительную сеть Красноярска. Узнать о результатах проверки по водозаборам, от которых вода поступает в дома, можно на официальном сайте компании.







Красноярцы могут узнать о качестве воды, которая поступает в их дома. Компания "Краском" опубликовала в открытом доступе результаты лабораторных исследований питьевой воды. В течение 2016 года собирали сведения и анализировали пробы по 70-ти показателям, среди которых запах, привкус, содержание аммиака, свинца и других элементов. Так, например, содержание железа оказалось в 15-20 раз ниже, чем показатель предельно допустимой концентрации.Пробы отбирались ежедневно на насосных станциях перед поступлением жидкости в распределительную сеть Красноярска. Узнать о результатах проверки по водозаборам, от которых вода поступает в дома, можно на официальном сайте компании.











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