НОВОСТИ | Общество













27.03.17 17:25 В красноярских детсадах появятся группы продлённого дня





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"Полтора-два часа, по-разному бывает. И ребёнок расстраивается, и воспитателей приходится просить подождать немного, чтобы не оставляли его", - сетует мама Анна Сушко.



Это всегда нервы и стресс. Воспитатели рассказывают, в каждой группе есть несколько детей, чьи родители регулярно опаздывают по уважительным причинам. Чтобы решить проблему, теперь в садиках будет дежурить вечерний воспитатель, он соберёт вместе ребят, которых ещё не забрали, и займёт их на два часа - с семи до девяти вечера.



"Такие группы в основном будут разновозрастными, никакой дополнительной платы для родителей не будет в связи с функционированием групп продлённого дня", - пояснила руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.



Если дети не устали - будут бегать эстафеты; день и так прошёл насыщенно - почитают или посидят в сенсорной комнате, а в хорошую погоду летом пойдут гулять. Только вот дополнительного питания не предусмотрено. Продлёнку организуют в каждом садике по желанию родителей, нужно только написать заявление. Отметим, воспитателям дополнительные часы оплатят.



Вообще группы продлённого дня заработают с 1 сентября, однако в тех детских садах, где деловых родителей много уже сейчас и они часто опаздывают забрать своего ребёнка, продлёнка откроется уже этим летом.





Анна - молодая мама и успешный бухгалтер. Водит сына в садик на Судостроительной, а трудится в микрорайоне "Северный". Дел много, часто задерживается на работе, потом стоит в пробках, так что стабильно 2-3 вечера в неделю Матвей ждёт маму в компании воспитателя."Полтора-два часа, по-разному бывает. И ребёнок расстраивается, и воспитателей приходится просить подождать немного, чтобы не оставляли его", - сетует мама Анна Сушко.Это всегда нервы и стресс. Воспитатели рассказывают, в каждой группе есть несколько детей, чьи родители регулярно опаздывают по уважительным причинам. Чтобы решить проблему, теперь в садиках будет дежурить вечерний воспитатель, он соберёт вместе ребят, которых ещё не забрали, и займёт их на два часа - с семи до девяти вечера."Такие группы в основном будут разновозрастными, никакой дополнительной платы для родителей не будет в связи с функционированием групп продлённого дня", - пояснила руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.Если дети не устали - будут бегать эстафеты; день и так прошёл насыщенно - почитают или посидят в сенсорной комнате, а в хорошую погоду летом пойдут гулять. Только вот дополнительного питания не предусмотрено. Продлёнку организуют в каждом садике по желанию родителей, нужно только написать заявление. Отметим, воспитателям дополнительные часы оплатят.Вообще группы продлённого дня заработают с 1 сентября, однако в тех детских садах, где деловых родителей много уже сейчас и они часто опаздывают забрать своего ребёнка, продлёнка откроется уже этим летом. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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