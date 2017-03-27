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27.03.17 17:21 В Красноярске на стройке погиб рабочий





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"С предприятия изъяты документы, которые свидетельствуют о выполнении им трудовых обязанностей, его должностная инструкция, а также инструкция человека, который отвечал за соблюдение техники безопасности на производстве. Изучив все эти документы, следствие придёт к выводу, чья вина присутствует в падении мужчины", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.







На стройке объекта Универсиады погиб мужчина. Инцидент произошёл на ледовой арене в Советском районе Красноярска. Погибший был рабочим. После окончания смены он спускался по строительным лесам, сорвался и упал вниз с пятиметровой высоты. От полученных травм скончался ещё до приезда врачей. Также известно, что трагедия произошла в тёмное время суток. Теперь следователи выясняют, по чьей вине были нарушены требования охраны труда."С предприятия изъяты документы, которые свидетельствуют о выполнении им трудовых обязанностей, его должностная инструкция, а также инструкция человека, который отвечал за соблюдение техники безопасности на производстве. Изучив все эти документы, следствие придёт к выводу, чья вина присутствует в падении мужчины", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.







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