НОВОСТИ | Спорт













27.03.17 17:29 В Красноярске стартовал общероссийский турнир по баскетболу "Мужество"





Фото Видео





"Кроме чисто спортивных мероприятий ещё проводятся и мероприятия патриотического характера. Им рассказывается, кто такой Александр Борисович Ступников, как он служил, что случилось. Мы их водим в наш музей, который есть в управлении. И этот момент патриотического воспитания очень важен", - подчеркнул помощник начальника УФСБ России по Красноярскому краю Александр Казаренко.







В Красноярске в школе №27 начался общероссийский турнир по баскетболу "Мужество". В этом году в нём принимают участие восемь команд из разных городов страны, спортсмены до 15 лет. Турнир проходит в краевом центре уже 11-й раз и носит имя Александра Ступникова. Это подполковник ФСБ, который в 2002 году во время выполнения спецоперации по обнаружению и задержанию боевиков в чеченском посёлке принял бой и погиб вместе со своими боевыми коллегами. Место проведения соревнования выбрано неслучайно - именно здесь школьные годы провёл Александр Ступников."Кроме чисто спортивных мероприятий ещё проводятся и мероприятия патриотического характера. Им рассказывается, кто такой Александр Борисович Ступников, как он служил, что случилось. Мы их водим в наш музей, который есть в управлении. И этот момент патриотического воспитания очень важен", - подчеркнул помощник начальника УФСБ России по Красноярскому краю Александр Казаренко.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













