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27.03.17 17:22 В красноярском магазине двухлетний малыш упал в лестничный пролёт





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"Когда приехала скорая, врач зашёл в магазин: "Показывайте, откуда упал ребёнок". Увидел состояние этих мнимых перил, сказал: "Что вы делаете, как вообще здесь работаете, тут же мамы с детьми ходят маленькими!", - рассказала мать пострадавшего ребёнка Ирина Копылова.



Подробности этой истории смотрите в выпуске "Вестей" в 20:45.





Несчастный случай в продуктовом магазине. Двухлетний ребёнок вылетел за лестничные перила и упал этажом ниже. Инцидент произошёл из-за непрочной рекламной конструкции, на которую облокотился малыш. Ребёнка с гематомами и черепно-мозговой травмой госпитализировали."Когда приехала скорая, врач зашёл в магазин: "Показывайте, откуда упал ребёнок". Увидел состояние этих мнимых перил, сказал: "Что вы делаете, как вообще здесь работаете, тут же мамы с детьми ходят маленькими!", - рассказала мать пострадавшего ребёнка Ирина Копылова.Подробности этой истории смотрите в выпуске "Вестей" в 20:45.















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