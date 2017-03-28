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28.03.17 09:05 В Красноярске открылась выставка портретов театральных деятелей





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Яков Алленов изображён в виде кавалера Рипафратты. В комедийном спектакле "Хозяйка гостиницы" в 90-е он играл женоненавистника, который в конце концов влюбляется. Актёр драмтеатра уверяет, что в этом портрете вся его судьба.



Полотна на экспозицию передали не только из личных коллекций. Помогли собрать экспонаты Краеведческий музей и музей Сурикова, Институт повышения квалификации учителей, Арт-галерея Романовых. На тридцати портретах изображены театральные деятели второй половины 20 века. Дирижёр Шпиллер, балерина Третьякова, баритон Хворостовский. Они старались превратить Сибирь в край высокой культуры. Портреты принадлежат кисти таких художников, как Константин Воинов, Андрей Поздеев и других.



Слияние двух союзов - художников и театральных деятелей - красноярцы смогут оценить до 23 апреля. Выставка "Живая связь" располагается в музее Бориса Ряузова.





Вера Баранова на экспозицию передала свой протерт из личной коллекции. Оперная звезда такие картины дома не держит, хватает зеркала. А это полотно запечатлело её первые шаги в оперной карьере, период больших амбиций и внутреннего напряжения.Яков Алленов изображён в виде кавалера Рипафратты. В комедийном спектакле "Хозяйка гостиницы" в 90-е он играл женоненавистника, который в конце концов влюбляется. Актёр драмтеатра уверяет, что в этом портрете вся его судьба.Полотна на экспозицию передали не только из личных коллекций. Помогли собрать экспонаты Краеведческий музей и музей Сурикова, Институт повышения квалификации учителей, Арт-галерея Романовых. На тридцати портретах изображены театральные деятели второй половины 20 века. Дирижёр Шпиллер, балерина Третьякова, баритон Хворостовский. Они старались превратить Сибирь в край высокой культуры. Портреты принадлежат кисти таких художников, как Константин Воинов, Андрей Поздеев и других.Слияние двух союзов - художников и театральных деятелей - красноярцы смогут оценить до 23 апреля. Выставка "Живая связь" располагается в музее Бориса Ряузова. Роман РЫКОВ

















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