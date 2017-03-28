ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





28.03.17 09:05 В Красноярске открылась выставка портретов театральных деятелей



Фото Видео репортаж Видео
Вера Баранова на экспозицию передала свой протерт из личной коллекции. Оперная звезда такие картины дома не держит, хватает зеркала. А это полотно запечатлело её первые шаги в оперной карьере, период больших амбиций и внутреннего напряжения.

Яков Алленов изображён в виде кавалера Рипафратты. В комедийном спектакле "Хозяйка гостиницы" в 90-е он играл женоненавистника, который в конце концов влюбляется. Актёр драмтеатра уверяет, что в этом портрете вся его судьба.

Полотна на экспозицию передали не только из личных коллекций. Помогли собрать экспонаты Краеведческий музей и музей Сурикова, Институт повышения квалификации учителей, Арт-галерея Романовых. На тридцати портретах изображены театральные деятели второй половины 20 века. Дирижёр Шпиллер, балерина Третьякова, баритон Хворостовский. Они старались превратить Сибирь в край высокой культуры. Портреты принадлежат кисти таких художников, как Константин Воинов, Андрей Поздеев и других.

Слияние двух союзов - художников и театральных деятелей - красноярцы смогут оценить до 23 апреля. Выставка "Живая связь" располагается в музее Бориса Ряузова.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.