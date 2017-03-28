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28.03.17 09:12 В Красноярске представили дизайн нового терминала аэропорта "Емельяново"





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Шесть основных составляющих: природа, река, петроглифы, цвет и бизнес будут демонстрировать развитие макрорегиона от глубокой древности до современности. Напомним, новый пассажирский терминал аэропорта "Емельяново" планируют сдать до декабря 2017 года.







В новом терминале аэропорта Красноярска могут появиться чум, петроглифы и каменные статуи. В краевом центре архитекторы представили дизайн воздушной гавани. Экспертному совету было предложено несколько вариантов, но предпочтительной оказалась концепция под названием "Дети одной реки", в основу которой легло единство природы и культуры, пролегающей вдоль одной из крупнейших рек России и мира - Енисея.Шесть основных составляющих: природа, река, петроглифы, цвет и бизнес будут демонстрировать развитие макрорегиона от глубокой древности до современности. Напомним, новый пассажирский терминал аэропорта "Емельяново" планируют сдать до декабря 2017 года.







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