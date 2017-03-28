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| НОВОСТИ | Общество
|28.03.17 09:24 На пересечении улиц 9 Мая и Авиаторов установили комплекс видеофиксации нарушений ПДД
В Красноярске за нарушителями правил дорожного движения будет следить ещё одна видеокамера. Новый комплекс "Автоураган" установили на перекрёстке улиц 9 Мая и Авиаторов. Прибор уже прошёл испытания и готов к работе, он фиксирует целый комплекс нарушений: непредоставление преимущества пешеходам, выезд за стоп-линию, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков.
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