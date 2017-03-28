НОВОСТИ | Спорт













28.03.17 11:49 В Красноярске прошёл турнир по кёрлингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата





Фото Видео





Немаловажной частью кёрлинга является так называемый свиппинг - натирание льда специализированной щёткой, чтобы скорректировать движение камня. Этим спортсменам приходится сложнее - они щётки не используют, поэтому полагаться нужно исключительно на собственную меткость.



В Красноярске впервые проводится подобный турнир. Ближайший город, где развивается кёрлинг в колясках - Екатеринбург. Василий Дьячков, организатор и участник соревнований, рассказывает: ожидали команды из Ангарска, Норильска, Лесосибирска, но они не приехали из-за транспортных проблем. При этом спорт является паралимпийским и просто помогает в реабилитации.



"Менее затратно по энергетике для человека, который уже имеет инвалидность. Он хорошо вживается именно в эту дисциплину. Она для него наиболее приемлема", - отмечает организатор турнира, член регионального паралимпийского комитета России Василий Дьячков.



Многие игроки впервые взяли в руки экстендеры - приспособления для толкания камней. И до уровня серьёзных соревнований им ещё нужно тренироваться. "Простейшие соревнования - полгода надо было бы, может быть, три месяца регулярных тренировок. Регулярные тренировки, если говорить о спортивной подготовке, это минимум четыре раза в неделю по три часа", - пояснила специалист регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта Екатерина Митрошкина.



При этом бросать камни участники турнира не собираются. Такие соревнования планируют сделать постоянными.





Игрока на льду обязательно поддерживает волонтёр, чтобы коляска не откатывалась назад по инерции. Это не единственная сложность, с которой сталкиваются участники турнира "Ледяная воля". Открытый кубок Красноярска проводится среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И такую разновидность кёрлинга называют более сложной версией, чем классическая игра.Немаловажной частью кёрлинга является так называемый свиппинг - натирание льда специализированной щёткой, чтобы скорректировать движение камня. Этим спортсменам приходится сложнее - они щётки не используют, поэтому полагаться нужно исключительно на собственную меткость.В Красноярске впервые проводится подобный турнир. Ближайший город, где развивается кёрлинг в колясках - Екатеринбург. Василий Дьячков, организатор и участник соревнований, рассказывает: ожидали команды из Ангарска, Норильска, Лесосибирска, но они не приехали из-за транспортных проблем. При этом спорт является паралимпийским и просто помогает в реабилитации."Менее затратно по энергетике для человека, который уже имеет инвалидность. Он хорошо вживается именно в эту дисциплину. Она для него наиболее приемлема", - отмечает организатор турнира, член регионального паралимпийского комитета России Василий Дьячков.Многие игроки впервые взяли в руки экстендеры - приспособления для толкания камней. И до уровня серьёзных соревнований им ещё нужно тренироваться. "Простейшие соревнования - полгода надо было бы, может быть, три месяца регулярных тренировок. Регулярные тренировки, если говорить о спортивной подготовке, это минимум четыре раза в неделю по три часа", - пояснила специалист регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта Екатерина Митрошкина.При этом бросать камни участники турнира не собираются. Такие соревнования планируют сделать постоянными. Владимир БОГОМОЛОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













