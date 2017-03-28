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НОВОСТИ | Спорт





28.03.17 11:49 В Красноярске прошёл турнир по кёрлингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата



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Игрока на льду обязательно поддерживает волонтёр, чтобы коляска не откатывалась назад по инерции. Это не единственная сложность, с которой сталкиваются участники турнира "Ледяная воля". Открытый кубок Красноярска проводится среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И такую разновидность кёрлинга называют более сложной версией, чем классическая игра.

Немаловажной частью кёрлинга является так называемый свиппинг - натирание льда специализированной щёткой, чтобы скорректировать движение камня. Этим спортсменам приходится сложнее - они щётки не используют, поэтому полагаться нужно исключительно на собственную меткость.

В Красноярске впервые проводится подобный турнир. Ближайший город, где развивается кёрлинг в колясках - Екатеринбург. Василий Дьячков, организатор и участник соревнований, рассказывает: ожидали команды из Ангарска, Норильска, Лесосибирска, но они не приехали из-за транспортных проблем. При этом спорт является паралимпийским и просто помогает в реабилитации.

"Менее затратно по энергетике для человека, который уже имеет инвалидность. Он хорошо вживается именно в эту дисциплину. Она для него наиболее приемлема", - отмечает организатор турнира, член регионального паралимпийского комитета России Василий Дьячков.

Многие игроки впервые взяли в руки экстендеры - приспособления для толкания камней. И до уровня серьёзных соревнований им ещё нужно тренироваться. "Простейшие соревнования - полгода надо было бы, может быть, три месяца регулярных тренировок. Регулярные тренировки, если говорить о спортивной подготовке, это минимум четыре раза в неделю по три часа", - пояснила специалист регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта Екатерина Митрошкина.

При этом бросать камни участники турнира не собираются. Такие соревнования планируют сделать постоянными.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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