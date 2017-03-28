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28.03.17 11:45 Красноярская общественность требует исключить из школьной программы произведения Людмилы Петрушевской





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Психолингвистическая экспертиза показала, что произведения не соответствуют заявленной категории и могут быть пропагандой наркотиков, а не их антирекламой. В "Глюке" история девочки, которая попробовала таблетку; её ощущения описаны во всех красках, а затем даются описания детских трупов, которые даже у крепкого психикой человека вызывают неоднозначные впечатления.



"Я трижды прочитал и у меня были разные ощущения - от желания попробовать до неприятия и брезгливости. Но это я - взрослый человек. У меня и у моих коллег по общественному совету вызвало реакцию, что детям в 12 лет это читать не рекомендуется", - сказал депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев.



Как отреагировала сама Людмила Петрушевская и какие ещё кошмары придумала писательница, чтобы, к примеру, заставить детей соблюдать гигиену, об этом в 20:45 на телеканале "Россия".



Школьный "Глюк" потребовали исключить из учебной программы. Общественный совет при Красноярской митрополии рассмотрел жалобы родителей на произведения Людмилы Петрушевской, рекомендованные для внеклассного чтения. Решили направить запрос в Минобразования с просьбой повысить возрастной ценз на рассказы с 12 до 18 лет.Психолингвистическая экспертиза показала, что произведения не соответствуют заявленной категории и могут быть пропагандой наркотиков, а не их антирекламой. В "Глюке" история девочки, которая попробовала таблетку; её ощущения описаны во всех красках, а затем даются описания детских трупов, которые даже у крепкого психикой человека вызывают неоднозначные впечатления."Я трижды прочитал и у меня были разные ощущения - от желания попробовать до неприятия и брезгливости. Но это я - взрослый человек. У меня и у моих коллег по общественному совету вызвало реакцию, что детям в 12 лет это читать не рекомендуется", - сказал депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев.Как отреагировала сама Людмила Петрушевская и какие ещё кошмары придумала писательница, чтобы, к примеру, заставить детей соблюдать гигиену, об этом в 20:45 на телеканале "Россия".



















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