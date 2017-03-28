НОВОСТИ | Общество













28.03.17 11:40 На севере края из-за резкого потепления два посёлка отрезаны от внешнего мира





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оС.



Стоит отметить, что такая погода установилась практически на всей территории края и принесла ощутимые проблемы северным районам. В Эвенкии на месяц раньше срока начали закрываться автозимники: два посёлка - Кислокан и Юкта - уже отрезаны от внешнего мира. Дорожники запретили передвигаться по льду Нижней Тунгуски всем видам транспорта - на реке образовались обширные наледи и передвигаться по автодороге стало опасно. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В Красноярский край пришло настоящее весеннее тепло. Синоптики уже не ожидают отрицательных температур даже ночью. К середине недели столбик термометра поднимется до +14С.Стоит отметить, что такая погода установилась практически на всей территории края и принесла ощутимые проблемы северным районам. В Эвенкии на месяц раньше срока начали закрываться автозимники: два посёлка - Кислокан и Юкта - уже отрезаны от внешнего мира. Дорожники запретили передвигаться по льду Нижней Тунгуски всем видам транспорта - на реке образовались обширные наледи и передвигаться по автодороге стало опасно. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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