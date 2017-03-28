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|28.03.17 17:19 На правобережье пьяный водитель устроил массовое ДТП
Фото: VK.COM/KRASCHP
В Красноярске пьяный водитель устроил массовое ДТП с переворотом. На высокой скорости он врезался в две машины, снёс светофор, шлагбаум, перевернулся и зацепил ещё один автомобиль. Из-за аварии движение по проспекту "Красноярский рабочий" оказалось временно затруднено. К этой минуте машины уже растащили, а водителем занимаются полицейские - за пьяную езду ему может грозить лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей.
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