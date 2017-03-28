НОВОСТИ | Происшествия













28.03.17 17:19 На правобережье пьяный водитель устроил массовое ДТП





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске пьяный водитель устроил массовое ДТП с переворотом. На высокой скорости он врезался в две машины, снёс светофор, шлагбаум, перевернулся и зацепил ещё один автомобиль. Из-за аварии движение по проспекту "Красноярский рабочий" оказалось временно затруднено. К этой минуте машины уже растащили, а водителем занимаются полицейские - за пьяную езду ему может грозить лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей.







В Красноярске пьяный водитель устроил массовое ДТП с переворотом. На высокой скорости он врезался в две машины, снёс светофор, шлагбаум, перевернулся и зацепил ещё один автомобиль. Из-за аварии движение по проспекту "Красноярский рабочий" оказалось временно затруднено. К этой минуте машины уже растащили, а водителем занимаются полицейские - за пьяную езду ему может грозить лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













