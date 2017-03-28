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НОВОСТИ | Общество





28.03.17 17:21 Синоптики объяснили причины режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске



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Ещё 10 лет назад красноярцы жили в режиме неблагоприятных метеоусловий чуть более 30 дней в год, а за последние два уже пугающие 60. Сегодня синоптики объясняют: в общей сложности два месяца 2016-го и 2015-го пришлось дышать смогом случайно. Виной то лесные пожары, то пыльная бесснежная зима. А в целом ситуация с красноярской экологией стабильная. Точнее, стабильно грязная. Что сейчас, что 30 лет назад.

"Вы думаете, у нас было меньше загрязнений? У нас работало такое количество предприятий! В 1967 было только 303 котельных, не считая ТЭЦ и всего остального. Чище не было, у нас было очень грязно. Наблюдались такие превышения ПДК, что просто волосы дыбом встали, когда мы это посмотрели", - рассказала специалист по связям с общественностью ФГБУ "Среднесибирское УГМС" Оксана Сальникова.

Первоисточником городского смога являются так называемые застойные явления в атмосфере и слабый ветер, либо и вовсе штиль. Обмена воздуха практически не происходит, а значит, у земли скапливаются вредные примеси.

"Мы живём на территории, где большую часть времени в году оказывает влияние сибирский антициклон. Эти ситуации и обуславливают процессы, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе", - пояснила начальник отдела ФГБУ "Среднесибирское УГМС" Ольга Филатова.

Поменять что-либо в погодных условиях не в силах никто, и дымка над городом - это настоящее и неизбежное будущее краевого центра. Впрочем, синоптики успокаивают: в ближайшие пару дней над Красноярском задержится ветреная погода.

То, что в миллионном Красноярске ситуация плачевная, отнюдь не означает, что жителям других городов региона дышится легче. Там на данный момент не существует ни теоретической, ни материальной основы для изучения загрязнения воздуха. Сейчас идёт разработаны схем анализа для Ачинска, Назарова, Минусинска. И возможно, уже в 2018 их жители узнают больше о состоянии своей экологии.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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