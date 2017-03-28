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28.03.17 17:25 Красноярские спасатели провели противопожарные учения вблизи посёлка Емельяново





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В масштабных манёврах рядом с посёлком Емельяново задействованы сразу несколько ведомств. Спасательные силы МЧС и лесопожарный центр ликвидируют пламя, медики борются за жизнь пострадавших от огня и дыма жителей, а полиция обеспечивает общественный порядок. Действует объединённая группа исходя из мрачных прогнозов - так легче мобилизовать своих сотрудников.



"Доволен, но расслабляться не стоит. Такие тренировки надо проводить постоянно, чтобы не забывать те малейшие нюансы, которые могут повлечь пагубные факторы, тем более для жизни людей", - отметил заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.



За учениями наблюдал и заместитель министра МЧС России. Сегодня он прибыл в Красноярск, чтобы оценить готовность своего ведомства. Кроме пожаров, в крае существует ещё одна угроза. Весенние паводки могут подтопить 63 населённых пункта, в том числе пять городов.



"Силы и средства готовим, чтобы подобную ситуацию предотвратить превентивными мероприятиями: распиловка льда, чернение, ледокольные работы. Если уж ситуация произойдёт, то готовим пункты временного размещения и остальные службы, которые могли бы своевременно оповестить население, и в случае необходимости эвакуировать", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.



Итоги межведомственной подготовки ещё предстоит подвести. Пожарные держат в памяти наводнение десятилетней давности и пожар в соседней Хакасии, когда в огне погибли 36 человек, около пяти тысяч остались без жилья.





Природный пожар угрожает жизням людей. Местные власти вовремя не сделали опашку - вспаханную полосу в метр шириной, которая отделит деревню от леса. Из-за сильного ветра пламя пожирает метр за метром и врывается в ограды сельчан. Мощности одного пожарного расчёта не хватает, ситуация накаляется. По легенде учений выбран довольно негативный сценарий. Огонь перекинулся на населённый пункт, загорелись два дома, погибли 8 человек.В масштабных манёврах рядом с посёлком Емельяново задействованы сразу несколько ведомств. Спасательные силы МЧС и лесопожарный центр ликвидируют пламя, медики борются за жизнь пострадавших от огня и дыма жителей, а полиция обеспечивает общественный порядок. Действует объединённая группа исходя из мрачных прогнозов - так легче мобилизовать своих сотрудников."Доволен, но расслабляться не стоит. Такие тренировки надо проводить постоянно, чтобы не забывать те малейшие нюансы, которые могут повлечь пагубные факторы, тем более для жизни людей", - отметил заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.За учениями наблюдал и заместитель министра МЧС России. Сегодня он прибыл в Красноярск, чтобы оценить готовность своего ведомства. Кроме пожаров, в крае существует ещё одна угроза. Весенние паводки могут подтопить 63 населённых пункта, в том числе пять городов."Силы и средства готовим, чтобы подобную ситуацию предотвратить превентивными мероприятиями: распиловка льда, чернение, ледокольные работы. Если уж ситуация произойдёт, то готовим пункты временного размещения и остальные службы, которые могли бы своевременно оповестить население, и в случае необходимости эвакуировать", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.Итоги межведомственной подготовки ещё предстоит подвести. Пожарные держат в памяти наводнение десятилетней давности и пожар в соседней Хакасии, когда в огне погибли 36 человек, около пяти тысяч остались без жилья. Роман РЫКОВ













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