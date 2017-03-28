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28.03.17 17:23 Красноярск избавляют от опасных подъездных козырьков



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Управляющие компании Красноярска начали менять козырьки подъездов. Сегодня работы вели в Зелёной роще, на улице Тельмана. В этом доме демонтировали два старых железобетонных козырька, которые могли представлять опасность. Напомним, месяц назад на "Красноярском рабочем" подобная конструкция, размокшая после таяния снега, рухнула на жительницу пятиэтажки. Её увезли в больницу.

"Мы смотрим телевидение, видим, что были случаи падения козырьков, разрушения. Мы не хотели бы, чтобы это произошло и с нашими козырьками. Нужно беспокоиться о людях. Мы решили немножечко на шаг вперёд", - рассказала председатель совета дома Галина Кальсина.

В компании "Жилфонд" уверяют, что успели проверить 1800 домов и уже демонтировали 92 бетонных навеса. Кстати, один из рухнувших в минувшем году козырьков принадлежал дочке "Жилфонда". Плиты над подъездами меняют после плановых осмотров и только в случае согласия жильцов дома. Новые козырьки выглядят менее монументально и действительно весят меньше. Оплата происходит со счёта дома.

"Я думаю, ориентировочно стоимость составит 25 тысяч. Не так много, если помнить о безопасности проживания. На сегодняшний день мы проверили 7562 козырька", - сообщил технический директор ГУК "Жилфонд" Константин Бородин.
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