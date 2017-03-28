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28.03.17 20:50 Глава Красноярска отчитался о результатах работы администрации за 2016 год



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"2016 год получился для Красноярска сложным. С одной стороны, несмотря на недостаток финансовых ресурсов, город не стоял на месте, а продолжал развиваться. В Красноярске возводились новые жилые дома, социальные объекты", - сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

В прошлом году в Красноярске досрочно реализована программа по переселению почти полутора тысяч семей из аварийных бараков в комфортабельные квартиры. Действует проект развития застроенных территорий, сейчас с инвесторами заключены договоры на расселение 48 ветхих домов, на месте которых появятся новостройки.

"Город станет красивее, приятнее, современнее. Плюс мы не будем расширять границы города очень далеко, опять вести на далёкие расстояния инженерные сети, транспортную инфраструктуру", - отметила депутат городского совета Красноярска Наталья Фирюлина.

За два года в Красноярске планируют снести ещё 500 аварийных домов. Ожидается обновление парка общественного транспорта - не менее 120 автобусов. Запланирован ремонт 75 улиц и проспектов, строительство и реконструкция 6 километров дорог, которые перенаправят автомобильные потоки в обход исторического центра, что снизит уровень пробок и экологическую нагрузку на город.

В этом году в краевом центре запускают программу "Вечерний Красноярск", которая предполагает усиление работ модернизации освещения улично-дорожной сети, а также подсветку фасадов 117 зданий.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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