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28.03.17 20:45 В Ярославской области найдён мёртвым красноярский солдат-срочник





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"Сейчас готовлю депутатский запрос на имя главного военного прокурора и руководителя главного военно-следственного управления, с целью проведения расследование и выяснения всех обстоятельств произошедшего. При необходимости, если есть на то достаточные основания, привлечь соответствующих лиц к уголовной ответственности", - сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.







Тело пропавшего солдата-срочника из Красноярска обнаружили в Ярославской области. Там 23-летний парень проходил службу. Осенью прошлого года он заступил в караул, однако бесследно пропал. Тело было найдено примерно в 10 километрах от воинской части."Сейчас готовлю депутатский запрос на имя главного военного прокурора и руководителя главного военно-следственного управления, с целью проведения расследование и выяснения всех обстоятельств произошедшего. При необходимости, если есть на то достаточные основания, привлечь соответствующих лиц к уголовной ответственности", - сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.











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