Тело пропавшего солдата-срочника из Красноярска обнаружили в Ярославской области. Там 23-летний парень проходил службу. Осенью прошлого года он заступил в караул, однако бесследно пропал. Тело было найдено примерно в 10 километрах от воинской части.
"Сейчас готовлю депутатский запрос на имя главного военного прокурора и руководителя главного военно-следственного управления, с целью проведения расследование и выяснения всех обстоятельств произошедшего. При необходимости, если есть на то достаточные основания, привлечь соответствующих лиц к уголовной ответственности", - сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.