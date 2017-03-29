Критики пишут, что его игра идеальна. Вадим Репин входит в пятёрку популярных скрипачей мира. Лишь однажды услышав скрипача, королева Бельгии подарила ему гражданство. А ещё музыканта называют строителем культурных мостов. Он главный вдохновитель Транссибирского фестиваля, составляет программу и каждую весну в Сибирь приезжают лучшие музыканты.
"Концерты проходят с ошеломляющим успехом, на каждом концерте овации, ни одного свободного места, поэтому я с нетерпением ждал первого моего появления в Красноярске", - сказал российский скрипач, руководитель Транссибирского фестиваля Вадим Репин.
На сцене трубачи, чью технику потом наверняка будут изучать музыковеды, шесть разновидностей труб - от высокой пикколо до флюгельгорна. Кульминация вечера - мировая премьера: концерт для труб с оркестром Красноярску подарил немецкий композитор Энйотт Шнайдер. Это событие в музыкальном мире. Возможно, произведение станет классикой 21 века, тогда все будут помнить - впервые эту музыку сыграли в Красноярске. Зал, приветствуя автора, встал.
Транссибирский фестиваль в разгаре, первые три концерта прошли с аншлагом, впереди ещё два, так что самое время насладиться хорошей музыкой.