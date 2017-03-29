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29.03.17 11:40 В Бородине на занятиях в центре туризма травмирована школьница





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На данный момент известно, что педагог допобразования организовал учебные занятия по туризму и соорудил П-образную конструкцию для тренировок, о которую и ударилась девочка. Снаряд уже демонтировали, виновные лица привлечены к административной ответственности. Проверку проводит прокуратура.







В городе Бородино во время занятий в центре спортивно-познавательного туризма школьница получила травмы. Девочка не справилась со страховкой и ударилась о перекладину. Учитель отвёз её домой и только на следующий день родители доставили ребёнка в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом левой седалищной кости.На данный момент известно, что педагог допобразования организовал учебные занятия по туризму и соорудил П-образную конструкцию для тренировок, о которую и ударилась девочка. Снаряд уже демонтировали, виновные лица привлечены к административной ответственности. Проверку проводит прокуратура.











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