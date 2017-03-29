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В поисках чистого неба

29.03.17 20:53 "В поисках чистого неба": промышленные выбросы (серия 2)



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С помощью переносных газоанализаторов специалисты проводят анализ воздуха в зоне влияния выбросов Красноярской ТЭЦ-2. Пробы того, что выбрасывает ТЭЦ из трубы, берут в котельном цехе. Это регулярная и обязательная процедура для данного производства.

Сейчас мы находимся на высоте 12 метров от земли. Это электрофильтр. Каждый котёл имеет такое сооружение. Его высота примерно с 10-этажный дом. Именно сюда попадают уходящие газы вместе с золой, которая остаётся после сжигания угля. Степень очистки - более 98%.

"Например, 100 кг взвешенной пыли поступило в электрофильтр, 98 с небольшим процентов осталось в нём", - пояснил инженер ПТО Красноярской ТЭЦ 2 Артём Дементьев.

В Красноярске свыше 6 тысяч предприятий, которые имеют разрешения на выбросы. 33 из них - под пристальным контролем, поскольку на эти производства чаще всего поступают жалобы. Вот данные Росприроднадзора: "В 2016 году в регионе проведено 109 проверок. Выявлено 103 нарушения. Общая сумма наложенных штрафов - более двуз миллионов рублей".

Но если с крупными предприятиями механизм контроля отработан, то в мелких по закону не всегда можно сделать даже замер. "Должно быть: печка, 100 метров и труба. Обычно эти 100 метров на таких источниках отсутствуют. Есть место, куда закладываются дрова, и труба", - отметила начальник отдела государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии края Юлия Гуменюк.

В результате, закрыть мелкие производства невозможно. Они отделываются штрафами и продолжают чадить. Экологи настаивают на новом подходе. "У нас должна быть широкомасштабная инвентаризация всех источников выбросов. Должна быть проведена корректировка томов предельно допустимых выбросов, чем обещают госорганы заняться уже в текущем году. И кончено, нам нужен общественный экологический контроль", - подчеркнул председатель Общественной экологической палаты Красноярского края Александр Колотов.

Понятно, что в теме экологии нет одного участника. Только общими усилиями возможно найти чистое небо в Красноярке.


Елена АЛИШЕВЕЦ








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