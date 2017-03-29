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29.03.17 17:21 Житель Ачинска организовал поставку наркотиков в войсковую часть





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"Стоит отметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не только наносят смертельный вред здоровью, но в данном случае влияют на боеспособность военизированного подразделения, так как военнослужащие имеют доступ к оружию, несут боевое дежурство", - отметила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







В ФСБ сообщили, что на 7 лет колонии особого режима осудили наркоторговца из Ачинска. К слову, задержан он был при помощи военной контрразведки. Дело в том, что 31-летний мужчина организовал канал поставки наркотиков в воинскую часть Ачинского гарнизона. Установлено, что водитель-крановщик, который работал на территории гарнизона, наладил контакты с интернет-ресурсом по продаже синтетических наркотиков и сбывал их военнослужащим. При задержании у него было изъято 1,5 килограмма запрещённого зелья."Стоит отметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не только наносят смертельный вред здоровью, но в данном случае влияют на боеспособность военизированного подразделения, так как военнослужащие имеют доступ к оружию, несут боевое дежурство", - отметила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











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