НОВОСТИ | Общество













29.03.17 17:27 В Сибирском федеральном университете пройдёт день открытых дверей





Фото Видео





"31 марта мы ждём ребят и начнём регистрацию с 11 часов, в 11:30 - экскурсионные программы, мастер-классы, в 12:00 - торжественное открытие в большом зале с приветствиями ведущих лиц университета и презентацией всего университета", - сообщил Заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков.



Иногородние абитуриенты, не имеющие возможности приехать в СФУ, могут посмотреть трансляцию мероприятия на сайте вуза. Также традиционно состоится родительское собрание, ведь зачастую именно у родителей больше вопросов, чем у ребят. В первый день гостей ждёт расширенная программа, а в субботу каждый из 20-ти институтов расскажет подробнее о своих направлениях.



"Наш институт был создан в конце прошлого года, поэтому в текущем году, году экологии, мы ведём первый набор. Мы приглашаем всех учащихся, чтобы они познакомились с будущей профессией, посмотрели на оборудование, которое конструируют у нас в отдельных подразделениях; на те исследования, которые проводят у нас, и сделали верное представление о своём будущем профессиональном призвании, если они выберут это направление", - сказал директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.



Расскажут и о скидках при поступлении в связи с





В этом году впервые день открытых дверей пройдёт в конгресс-холле. Он вмещает до 3 тысяч человек, поэтому места, уверяют организаторы, хватит всем. Распахнутся двери для будущих студентов и их родителей 31 марта и 1 апреля."31 марта мы ждём ребят и начнём регистрацию с 11 часов, в 11:30 - экскурсионные программы, мастер-классы, в 12:00 - торжественное открытие в большом зале с приветствиями ведущих лиц университета и презентацией всего университета", - сообщил Заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков.Иногородние абитуриенты, не имеющие возможности приехать в СФУ, могут посмотреть трансляцию мероприятия на сайте вуза. Также традиционно состоится родительское собрание, ведь зачастую именно у родителей больше вопросов, чем у ребят. В первый день гостей ждёт расширенная программа, а в субботу каждый из 20-ти институтов расскажет подробнее о своих направлениях."Наш институт был создан в конце прошлого года, поэтому в текущем году, году экологии, мы ведём первый набор. Мы приглашаем всех учащихся, чтобы они познакомились с будущей профессией, посмотрели на оборудование, которое конструируют у нас в отдельных подразделениях; на те исследования, которые проводят у нас, и сделали верное представление о своём будущем профессиональном призвании, если они выберут это направление", - сказал директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.Расскажут и о скидках при поступлении в связи с повышением стоимости обучения Екатерина МАЗАЛЬКОВА













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













