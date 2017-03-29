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29.03.17 15:35 В Красноярске стартовал форум активных граждан "Сообщество"





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"Поддержка социально ориентированных НКО является приоритетом нашей политики уже более 10 лет. В 2005 была принята краевая государственная программа "Социальное партнёрство во имя развития", в рамках этой программы оказывается грантовая поддержка социально ориентированных НКО. Сотни миллионов рублей за эти годы были направлены, поддержано более 600 проектов", - сообщил заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.







В Красноярске стартовал форум активных граждан "Сообщество". В течение двух дней в конгресс-холле СФУ гости со всей Сибири будут искать пути взаимодействия между властью, бизнесом и некоммерческими организациями. Общественников научат красочно презентовать свои проекты, привлекать деньги спонсоров и завлекать журналистов и пользователей интернета. Организовали масштабный форум Общественная палата России и краевые власти."Поддержка социально ориентированных НКО является приоритетом нашей политики уже более 10 лет. В 2005 была принята краевая государственная программа "Социальное партнёрство во имя развития", в рамках этой программы оказывается грантовая поддержка социально ориентированных НКО. Сотни миллионов рублей за эти годы были направлены, поддержано более 600 проектов", - сообщил заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.







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