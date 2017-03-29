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29.03.17 17:23 В Красноярский край может проникнуть африканская чума свиней





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В Красноярском крае множество мелких свиноферм, к тому же в нескольких крупных хозяйствах сосредоточены десятки тысяч животных и если зараза дойдёт до них, последствия могут быть катастрофическими - смертность достигает 100%. Кроме того, на пять лет налагается вето на выращивание свиней.



"В 2017 году в РФ зарегистрирован 21 очаг, ареал заболевания постепенно распространяется, и вот впервые заболевание было зарегистрировано на территории СФО. Да и не только СФО. Ближайшая территория, где раньше регистрировалось, это Казань. На территории Уральского, Сибирского округов никогда не регистрировалось. Первый звоночек есть", - сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Евгений Глухов.







В Россельхознадзоре объявили об опасности занесения в Красноярск африканской чумы свиней. Напомним, вспышка этого опасного заболевания пять дней назад зафиксирована в Иркутской области. Там объявлен карантин, в 20-километровой зоне от очага заражения пришлось уничтожить всех свиней, иначе инфекция могла пойти дальше.В Красноярском крае множество мелких свиноферм, к тому же в нескольких крупных хозяйствах сосредоточены десятки тысяч животных и если зараза дойдёт до них, последствия могут быть катастрофическими - смертность достигает 100%. Кроме того, на пять лет налагается вето на выращивание свиней."В 2017 году в РФ зарегистрирован 21 очаг, ареал заболевания постепенно распространяется, и вот впервые заболевание было зарегистрировано на территории СФО. Да и не только СФО. Ближайшая территория, где раньше регистрировалось, это Казань. На территории Уральского, Сибирского округов никогда не регистрировалось. Первый звоночек есть", - сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Евгений Глухов.











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