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29.03.17 17:29 В Красноярске наградили спортсменов, завоевавших кубок мира по греко-римской борьбе в составе сборной России





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Адлан Акиев, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе: "В такой сборной, где все титулованные спортсмены, олимпийские чемпионы, очень приятно было поехать и выиграть этот Кубок мира".



Мингиян Семёнов, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе: "Когда ты борешься сам за себя, ты спокоен. А здесь ты борешься за команду, немножко волнение было, но мы его преодолели".







Сборная России завоевала кубок мира по греко-римской борьбе. Командный турнир проходил в Иране. Атлеты соревновались в восьми весовых категориях. В финале в схватках против команды Азербайджана наши борцы выиграли пять из восьми поединков. Красноярский край на коврах Персии представляли Адлан Акиев из Шарыпова и призёр Олимпиады в Лондоне Мингиян Семёнов."В такой сборной, где все титулованные спортсмены, олимпийские чемпионы, очень приятно было поехать и выиграть этот Кубок мира"."Когда ты борешься сам за себя, ты спокоен. А здесь ты борешься за команду, немножко волнение было, но мы его преодолели".







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