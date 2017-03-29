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29.03.17 17:24 В Норильске мужчина стрелял в собаку, а попал в хозяйку





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Все подробности этих двух происшествий в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".











Стрельба в Норильске. Мужчина целился в собаку, которая за несколько дней до этого покусала 10-летнего мальчика, но попал в её хозяйку. Полиция не связывает два этих происшествия, несмотря на угрозы в адрес собаковода, которые посыпались в соцсетях. К слову, стрелку грозит лишь штраф до 40 тысяч рублей, а вот женщине - уголовное дело по статье "неумышленное причинение вреда здоровью" за то, что её хаски покусала ребёнка на специальной площадке для выгула домашних животных.Все подробности этих двух происшествий в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия". Вадим КУЛИКОВ













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