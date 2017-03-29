ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





29.03.17 17:25 В Красноярске проверили состояние дорог к садовым обществам



Фото Видео репортаж Видео
В Красноярске перед началом летнего сезона проверили автобусные маршруты до садовых обществ в районе улицы Глинки, полигона, Кузнецовского плато. Специалисты департамента транспорта оценили состояние дорог, наличие и исправность информационных знаков, состояние остановочных пунктов.

К слову, движение первых автобусов в городские дачные массивы будет запущено с 15 апреля. Все недочёты по маршрутам, которые были зафиксированы во время инспекции, будут переданы в департамент городского хозяйства для устранения.

"Запускаем автобусы городского класса типа МАЗ и "Волжанин", это низкопольные автобусы с низкой посадкой, поэтому нам нужна чистая проезжая часть, без выбоин. Первоочередные они засыпают, потому что погода ещё может измениться, асфальт ещёне кладут. Но до 15 апреля они должны большие ямы устранить и потом в течение строительного сезона привести их в соответствие", - пояснил начальник отдела департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.