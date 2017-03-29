НОВОСТИ | Общество













29.03.17 17:25 В Красноярске проверили состояние дорог к садовым обществам





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К слову, движение первых автобусов в городские дачные массивы будет запущено с 15 апреля. Все недочёты по маршрутам, которые были зафиксированы во время инспекции, будут переданы в департамент городского хозяйства для устранения.



"Запускаем автобусы городского класса типа МАЗ и "Волжанин", это низкопольные автобусы с низкой посадкой, поэтому нам нужна чистая проезжая часть, без выбоин. Первоочередные они засыпают, потому что погода ещё может измениться, асфальт ещёне кладут. Но до 15 апреля они должны большие ямы устранить и потом в течение строительного сезона привести их в соответствие", - пояснил начальник отдела департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко.







В Красноярске перед началом летнего сезона проверили автобусные маршруты до садовых обществ в районе улицы Глинки, полигона, Кузнецовского плато. Специалисты департамента транспорта оценили состояние дорог, наличие и исправность информационных знаков, состояние остановочных пунктов.К слову, движение первых автобусов в городские дачные массивы будет запущено с 15 апреля. Все недочёты по маршрутам, которые были зафиксированы во время инспекции, будут переданы в департамент городского хозяйства для устранения."Запускаем автобусы городского класса типа МАЗ и "Волжанин", это низкопольные автобусы с низкой посадкой, поэтому нам нужна чистая проезжая часть, без выбоин. Первоочередные они засыпают, потому что погода ещё может измениться, асфальт ещёне кладут. Но до 15 апреля они должны большие ямы устранить и потом в течение строительного сезона привести их в соответствие", - пояснил начальник отдела департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко.











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