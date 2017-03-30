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НОВОСТИ | Общество





30.03.17 08:50 Красноярцы недовольны обрезкой деревьев во дворах



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За этот год в Красноярске проведут обрезку почти 17 тысяч деревьев. Процедура регулярная, но делит красноярцев на два противоборствующих лагеря. Ольга Смирнова давно занимается вопросами ландшафтной архитектуры. Уверена: правильная обрезка деревьев должна быть видна только профессиональному взгляду. В дымном Красноярске зелень никогда не будет лишней, и срезать нужно лишь то, что засохло или представляет опасность для окружающих.

"Для города делается то, что должно его украсить, сделать красивее. Эта обрезка, условно назовём её так, потому что это спилка, делает город уродливее!", - считает член союза архитекторов Красноярска Ольга Смирнова.

В этом дворе на окраине Красноярска как раз сейчас проводится обрезка. А буквально в 10 метрах от этого места стоит яркая демонстрация результата такой работы. Листьев на этом дереве, а точнее, на том, что от него осталось, местные жители не увидят уже никогда.

Если на центральных улицах процесс спила приводит лишь к спорам, то работы во дворах порой вызывают настоящий эстетический ужас. Возможно, за пилу берутся люди, не имеющие ни малейшего представления о том, как это делать правильно.

"Как только в стволах деревьев начнётся сокодвижение, специалисты будут объезжать все зелёные насаждения города и устанавливать, как они пережили зиму: находить погибшие, замёрзшие, повреждённые. Если будет установлено, что какие-то деревья погибли из-за неправильной обрезки, об этом тоже будет сообщено в соответствующие органы", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Если с зелёными насаждениями в вашем дворе обошлись варварским способом, можно фиксировать нарушения, обращаться в администрацию района и писать в полицию. Нарушителей оштрафуют.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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