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30.03.17 09:14 В Красноярске планируют провести чемпионат мира по хоккею с мячом





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Мировое первенство хотят провести уже после всемирных студенческих соревнований, в период с 2020 по 2022 годы. Напомним, что в Красноярске к Универсиаде построят ледовую арену для хоккея с мячом на 5000 зрителей. С таким современным стадионом, по словам Уразова, Красноярск готов принять у себя и молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой, и юношеские олимпийские игры.







В Красноярске планируют провести чемпионат мира по хоккею с мячом. Об этом заявил глава исполнительной дирекции зимней Универсиады Максим Уразов. По его словам, соответствующие переговоры ведутся с национальной и международной федерациями по бенди.Мировое первенство хотят провести уже после всемирных студенческих соревнований, в период с 2020 по 2022 годы. Напомним, что в Красноярске к Универсиаде построят ледовую арену для хоккея с мячом на 5000 зрителей. С таким современным стадионом, по словам Уразова, Красноярск готов принять у себя и молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой, и юношеские олимпийские игры.







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