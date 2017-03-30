НОВОСТИ | Общество













30.03.17 11:45 Семьи с маленькими детьми могут остаться без компенсации за детсад





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В Красноярском крае семьи с маленькими детьми могут остаться без компенсации за детский сад. Каждый месяц родители платят в муниципальный садик около полутора тысяч рублей и от 20 до 70% из этой суммы (в зависимости от количества детей в семье) возвращают, но теперь эту прерогативу хотят оставить только малоимущим семьям. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

















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