Начальник главного управления МВД по краю Александр Речицкий принял участие в торжественной церемонии представления президенту России офицеров, назначенных на высшие командные должности. Мероприятие состоялось в Георгиевском зале Кремлёвского дворца.
Владимир Путин поздравил офицеров с назначением и определил задачи, стоящие перед командным составом Вооружённых Сил, правоохранительных органов и спецслужб. Глава государства отметил, что безопасность страны напрямую зависит от эффективной работы всех силовых структур.