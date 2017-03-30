НОВОСТИ | Общество













30.03.17 11:40 Спецслужбы провели учения по пресечению теракта в местах массового скопления людей





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Виталий Трушев, начальник Управления ФСБ России по Красноярскому краю: "Мероприятия проводились в несколько этапов этого учения, это плановое тактико-специальное, подразумевает несколько этапов: оперативно-розыской этап и пресечение террористического акта на объекте Универсиады, что очень важно для подготовки и группировки, и администрации объекта, если вдруг такую работу придётся осуществлять".







Сегодня ночью на территории фан-парка "Бобровый лог" прошли тактические учения спецслужб "Метель-2017" по отработке пресечения террористического акта в местах массового скопления людей с имитированным применением оружия, спецтехникой и перекрытием автодорог. По легенде учения, на территорию фан-парка въехал грузовой автомобиль, из которого выбежали пять человек, вооруженные стрелковым автоматическим оружием, и открыли стрельбу по людям. После этого преступники взяли в заложники несколько человек. В ходе спецоперации все террористы нейтрализованы, заложники освобождены."Мероприятия проводились в несколько этапов этого учения, это плановое тактико-специальное, подразумевает несколько этапов: оперативно-розыской этап и пресечение террористического акта на объекте Универсиады, что очень важно для подготовки и группировки, и администрации объекта, если вдруг такую работу придётся осуществлять".











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