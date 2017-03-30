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НОВОСТИ | Общество





30.03.17 11:50 В Красноярске открылся ежегодный фестиваль "Весенние хоровые капеллы"



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"Хоровое братство" - такое символичное название получил открывающий концерт фестиваля. На сцене объединились сразу десять коллективов из разных районов Красноярского края, а также из Челябинска и Хакасии. Палитра произведений разнообразна, как и сами коллективы: прозвучали песни композиторов-классиков, современные сочинения, церковная и даже этническая музыка.

Хор - это команда, отмечают юные артисты, поэтому первостепенная задача во время выступления - не подвести своих коллег по музыкальному цеху. "Ответственность лежит на нас всех, так как если один ошибётся, виноваты будут все. Потому что мы один коллектив, отмечаем друг за друга, несём ответственность за то, что мы поём", - говорит участница коллектива "София" Екатерина Романенко.

Несмотря на то, что некоторым исполнителям нет и семи лет, многие уже имеют по-настоящему взрослые мировые награды и входят в состав Детского хора России. "Мне не страшно, я уже год выступаю. Мне это нравится, это как шоу-бизнес", - говорит участник хора мальчиков и юношей "Каприччио" Гриша.

До 13 мая в рамках фестиваля в Красноярске состоится ещё девять концертов. В них примут участие как взрослые, так и детские коллективы. Они продемонстрируют фольклорное и классическое хоровое пение.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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