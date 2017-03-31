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31.03.17 08:59 В Эвенкии отметили день оленевода





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Главные герои праздника - оленеводы. А самый захватывающий момент - гонки на учагах - верховых оленях. Управлять благородными животными - это ведь целое искусство. Таёжное мастерство передаётся по наследству, причём дети скачут на учагах не хуже взрослых, ловко управляются с маутом - арканом. Так что у оленеводства есть надежда.



"Мы будем прилагать максимум усилий для того чтобы сохранять и наращивать домашнее оленеводство, не только в поголовье оленей, но и быт оленеводов", - сказал глава Эвенкии Евгений Васильев.



Поддержку празднику оказала "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания". Нефтяников здесь хорошо знают не только благодаря их шефской помощи, но и по проектам, направленным на развитие посёлков, на спорт, культуру и экологию. "Без сохранения традиций коренного населения невозможно представить крепкую благополучную Эвенкию. А это то, в чём в конечном счёте заинтересованы все - и население, и власти, и компании, которые работают на этой территории", - подчеркнул помощник генерального директора АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" Сергей Дубинцов.



А теперь люди тайги снова отправились в путь, на дальние пастбища. Все вместе они соберутся только через год.





Оленьи упряжки, дегустация эвенкийских блюд и традиционный обряд кормления огня. Традиция отмечать день оленевода уходит вглубь истории северного народа. Эти обряды проводятся всего один раз в год и служат единственной цели: задобрить духов, чтобы в следующие 12 месяцев в чуме было здоровье и благополучие, а оленей было как можно больше.Главные герои праздника - оленеводы. А самый захватывающий момент - гонки на учагах - верховых оленях. Управлять благородными животными - это ведь целое искусство. Таёжное мастерство передаётся по наследству, причём дети скачут на учагах не хуже взрослых, ловко управляются с маутом - арканом. Так что у оленеводства есть надежда."Мы будем прилагать максимум усилий для того чтобы сохранять и наращивать домашнее оленеводство, не только в поголовье оленей, но и быт оленеводов", - сказал глава Эвенкии Евгений Васильев.Поддержку празднику оказала "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания". Нефтяников здесь хорошо знают не только благодаря их шефской помощи, но и по проектам, направленным на развитие посёлков, на спорт, культуру и экологию. "Без сохранения традиций коренного населения невозможно представить крепкую благополучную Эвенкию. А это то, в чём в конечном счёте заинтересованы все - и население, и власти, и компании, которые работают на этой территории", - подчеркнул помощник генерального директора АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" Сергей Дубинцов.А теперь люди тайги снова отправились в путь, на дальние пастбища. Все вместе они соберутся только через год. Дмитрий БЫЗОВ

















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