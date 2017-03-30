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30.03.17 17:20 Сергей Ломанов-младший будет играть в "Енисее"





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Сергей Ломанов, главный тренер ХК "Енисей": "Сергей подписал контракт с "Енисеем". Я надеюсь, что Алан Джусоев подпишет контракт сегодня-завтра. Алан - игрок "Енисея", трудно представить Алана, Сергея, Юру Викулина игроками другого клуба".



В беседе с Еленой Алишевец Сергей Ломанов рассказал, как проживал время, когда был дисквалифицирован, и как воспринял официальное снятие дисквалификации. Интервью смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 19:30.







Сергей Ломанов-младший подписал контракт с красноярским "Енисеем". Об этом в интервью нашему каналу сообщил отец хоккеиста, главный тренер "Енисея" Ломанов-старший. Напомним, лучший игрок планеты по хоккею с мячом не продлил контракт со шведской командой "Венерсборг". По условиям договора у него была такая возможность. До сего дня официальной информации о том, что Ломанов-младший будет играть именно в "Енисее", не было. Кроме этого, стало известно о возвращении в красноярскую команду ещё одного именитого хоккеиста."Сергей подписал контракт с "Енисеем". Я надеюсь, что Алан Джусоев подпишет контракт сегодня-завтра. Алан - игрок "Енисея", трудно представить Алана, Сергея, Юру Викулина игроками другого клуба".В беседе с Еленой Алишевец Сергей Ломанов рассказал, как проживал время, когда был дисквалифицирован, и как воспринял официальное снятие дисквалификации. Интервью смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 19:30.







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