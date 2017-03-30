НОВОСТИ | Общество













30.03.17 17:30 Красноярцы собрали книги для сельской библиотеки





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"Это так просто! У каждого в доме найдутся книги, которые уже прочитали и можно ими поделиться с другими. Сделать так, чтобы их читали другие. Для этого всего-навсего нужно отнести их в сельскую библиотеку. Мы сделаем наших граждан более читающими, более знающими, более любознательными. Поэтому хочется всех призвать приносить книги в библиотеки", - сказала член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова.







В Красноярске на форуме "Сообщество" собрали почти 600 книг для Новопечёрской библиотеки Рыбинского района. Она была открыта ещё в 1923 году как изба-читальня и за последние 60 лет её фонд пополнился лишь на 600 книг, столько же волонтёры собрали почти за сутки. Библиотека имеет музей и детский уголок и пользуется популярностью у сельчан. Прочитать новую литературу жители смогут в ближайшие дни, книги уже передали в фонд учреждения."Это так просто! У каждого в доме найдутся книги, которые уже прочитали и можно ими поделиться с другими. Сделать так, чтобы их читали другие. Для этого всего-навсего нужно отнести их в сельскую библиотеку. Мы сделаем наших граждан более читающими, более знающими, более любознательными. Поэтому хочется всех призвать приносить книги в библиотеки", - сказала член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова.







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