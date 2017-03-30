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НОВОСТИ | Общество





30.03.17 17:24 Краевые депутаты просят оснастить предприятия приборами учёта выбросов



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Краевые депутаты просят установить на предприятиях приборы учёта загрязняющих веществ. Ранее оснащение датчиками самых грязных для окружающей среды производств в России планировалось начать с января 2018 года. Однако в марте министр природных ресурсов страны на выступлении перед промышленниками заявил, что оборудование системами контроля должно быть произведено в течение четырёх ближайших лет. Сегодня на сессии регионального парламента ситуацией возмутились депутаты Красноярского края и просят не давать предприятиям столь продолжительное время на принятие природоохранных мер.

Александр Усс, председатель Законодательного собрания Красноярского края: "Это не столь дорогостоящее и сложное мероприятие. А предприятия, о которых идёт речь, отнюдь не самые бедные в стране. Надеемся, что федеральные органы власти услышат наш голос".

Сегодня же на сессии уполномоченный по правам человека Марк Денисов подвёл итоги работы за минувший год. Он отметил беспрецедентный рост жалоб - сразу на 9% по сравнению с 2015-м. Всего за помощью обратились более 6 тысяч человек. Чаще всего жители региона жалуются на беспредел в сфере ЖКХ, долевом строительстве, судопроизводстве и на работу правоохранительных органов.

Пётр Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края (фракция КПРФ): "Много проблем по судейским вопросам. В последний раз ко мне приходили люди, жители Красноярска, там не разговаривают, раз-два и всё".

Николай Трикман, депутат Законодательного собрания Красноярского края (фракция "Справедливая Россия"): "Пенсионеры стали чаще обращаться в суды по поводу якобы неполного начисления пенсии. Это с чем связано? С тем, что население беднеет".
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