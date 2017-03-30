НОВОСТИ | Общество













30.03.17 17:28 В Красноярске прошли соревнования кинологов





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Курсанты МВД сегодня изображали очередь в аэропорте. Найти в толпе наркодилера - особый навык. Ведь преступники готовы спрятать контрабанду даже в желудок. Охотничий спаниель Кузьма сбился с курса - он натаскан на работу в безлюдных терминалах.



Ещё один этап испытаний происходит в здании Юридического института МВД. В данном случае в сушилке. Четвероногий таможенник находит наркотик за полминуты и царапает лапой батарею. Также служебным псам предстоит искать взрывчатку и деньги. Вопреки расхожему выражению они всё же пахнут - краской и бумагой.



"У собак большой азарт. И стресс от всего, что происходит. От камер, от посторонних людей. В основном наша работа скрытая и на первый взгляд как будто не видна. Кинологи применяются на первых линиях борьбы с преступностью", - отметил начальник кинологического отдела красноярской таможни Олег Анищенко.



К слову, в соревнованиях примут участие собаки и других специализаций. Питомцы ГУФСИН покажут навык задержания, а подопечные МЧС - умение выполнять команды. Хвостатые победители получат награду в виде новых игрушек и корма, а лучшие кинологи отправятся на ведомственные соревнования федерального уровня.





Служебная собака Тутти рвётся в бой. Самой молодой сотруднице красноярской таможни всего полтора года. На соревнованиях кинологов она сразу учуяла нужный ящик с закладкой гашиша.Курсанты МВД сегодня изображали очередь в аэропорте. Найти в толпе наркодилера - особый навык. Ведь преступники готовы спрятать контрабанду даже в желудок. Охотничий спаниель Кузьма сбился с курса - он натаскан на работу в безлюдных терминалах.Ещё один этап испытаний происходит в здании Юридического института МВД. В данном случае в сушилке. Четвероногий таможенник находит наркотик за полминуты и царапает лапой батарею. Также служебным псам предстоит искать взрывчатку и деньги. Вопреки расхожему выражению они всё же пахнут - краской и бумагой."У собак большой азарт. И стресс от всего, что происходит. От камер, от посторонних людей. В основном наша работа скрытая и на первый взгляд как будто не видна. Кинологи применяются на первых линиях борьбы с преступностью", - отметил начальник кинологического отдела красноярской таможни Олег Анищенко.К слову, в соревнованиях примут участие собаки и других специализаций. Питомцы ГУФСИН покажут навык задержания, а подопечные МЧС - умение выполнять команды. Хвостатые победители получат награду в виде новых игрушек и корма, а лучшие кинологи отправятся на ведомственные соревнования федерального уровня. Роман РЫКОВ

















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